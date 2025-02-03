Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

На северо-запад России обрушился мощный циклон "Джулиан", принесший сильные снегопады. Коммунальные службы активно борются с последствиями непогоды.

В Санкт-Петербурге улицы от снега и наледи расчищают более шести тысяч дворников и сотни единиц техники.

Кроме того, в Новгородской области снегопады и гололед привели к многочисленным авариям на электросетях. Из-за обледенения проводов происходят обрывы линий электропередачи.

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