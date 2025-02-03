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03 февраля, 07:30

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Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

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ДТП с тремя автомобилями произошло в Санкт-Петербурге

На северо-запад России обрушился мощный циклон "Джулиан", принесший сильные снегопады. Коммунальные службы активно борются с последствиями непогоды.

В Санкт-Петербурге улицы от снега и наледи расчищают более шести тысяч дворников и сотни единиц техники.

Кроме того, в Новгородской области снегопады и гололед привели к многочисленным авариям на электросетях. Из-за обледенения проводов происходят обрывы линий электропередачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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