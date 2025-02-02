Более 540 населенных пунктов Новгородской области остались без света из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 540 населенных пунктов Новгородской области остались без электричества из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает министр ЖКХ и ТЭК по региону Ирина Николаева в социальных сетях.

"Ремонтами занимаются 58 бригад. Срок их завершения не называют даже приблизительно", – отметила Николаева.

С ее слов, отключение произошло в 12 районах. Социальные объекты в них получают электричество от резервных источников питания.

Между тем уже в понедельник, 3 февраля, в Москве может вновь сформироваться снежный покров высотой до 2 сантиметров. Однако вплоть до конца первой декады месяца высота снега в столице не будет превышать 1–3 сантиметров.