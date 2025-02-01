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01 февраля, 09:15

Происшествия

Новости регионов: в Сочи произошел пожар на горе Кума

Новости регионов: в Сочи произошел пожар на горе Кума

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Крупный природный пожар произошел в Сочи. Лесной массив площадью 2 гектара загорелся на горе Кума. Из-за труднодоступной местности было сложно подобраться к очагу возгорания, в итоге пламя охватило 11 гектаров. Службам МЧС пришлось применить пожарную авиацию, было сделано 22 сброса воды. На данный момент пожар удалось потушить.

В Новосибирской области разобрали самолет, совершивший 1,5 года назад аварийную посадку. "Уральские авиалинии" закончили демонтаж деталей судна. В первую очередь они сняли двигатели и всю электронику, их доставят в Екатеринбург для последующей эксплуатации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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