Еще трое человек задержаны по делу экс-главы "Фонбет" Анохина

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Еще трое посредников в передаче взятки от гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина должностным лицам задержаны в Московской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Среди задержанных – один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции", – добавили в СК.

Троим фигурантам предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что Анохин желал избежать представления в следственные органы результатов деятельности органов ФСБ, а также УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Анохин передал 60 миллионов рублей через цепочку посредников. Из них 10 миллионов получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для дальнейшей передачи неизвестным вышестоящим должностным лицам, еще 10 миллионов рублей были переданы сотруднику ФСБ, который вместе с еще одним посредником принял участие в оперативном эксперименте.

После этого правоохранители задержали Анохина и нескольких посредников. Экс-глава букмекерской компании признал свою вину в даче взятки. Его, а также частного детектива Степана Грицкова заключили под стражу.

