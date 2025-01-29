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29 января, 12:09

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"Известия": гендиректор "Фонбет" Анохин задержан по подозрению в даче взятки в Москве

Гендиректор "Фонбет" Анохин задержан по подозрению в даче взятки в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС), генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По предварительной информации, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей, которую Анохин пытался дать правоохранителю. Также был задержан получатель денег.

"Ничего подтвердить не можем", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Фонбет", где также добавили, что он не работает в компании с января.

Как уточнили в "Фонбете", Анохин решил "сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола". Исполняющим обязанности гендиректора станет Константин Линев.

Ранее замглавы администрации городского округа Руза Московской области задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. По данным следователей, подозреваемая лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений.

Чиновница получила не менее 325 тысяч рублей.

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