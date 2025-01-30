Компания "Фонбет" подала иск против экс-главы компании Анохина

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Букмекерская компания "Фонбет" подала иск против бывшего руководителя Сергея Анохина, пишет РИА Новости Спорт, ссылаясь на пресс-службу фирмы.

Следствие выяснило, что в декабре 2024 года Анохин дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Также он нашел посредников в лице руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Сообщники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов рублей.

В результате бывшего руководителя букмекерской компании задержали вместе с посредниками 28 января. Причем их перехватили во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Тогда же ему предъявили обвинения во взяточничестве.

30 января состоялось слушание, во время которого Анохина арестовали до 29 марта. При этом свою вину он признал. В этот же день под арест подпал его сообщник – частный детектив Степан Грицков. В заключении он проведет аналогичное количество времени.

По делу также проходят еще четыре человека, из которых двое уже объявлены в розыск, а личности еще двоих на данный момент не установлены.