ТАСС: СК попросил арестовать экс-главу "Фонбета" и двух его пособников по делу о взятке

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет просит отправить под стражу бывшего гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, а также его двух предполагаемых пособников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Тверской суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Анохина", – добавил собеседник.

По версии стороны обвинения, в декабре 2024 года Анохин дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Он нашел посредников: руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Утверждается, что посредники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов рублей.



Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" вместе со своими посредниками были задержаны 28 января во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Анохину предъявили обвинения в передаче взятки.

