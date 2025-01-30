Подмосковная прокуратура раскрыла детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина

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Подмосковная прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено против экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина и его посредников, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждает прокуратура, в декабре прошлого года Анохин решил дать взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных им коммерческих организаций. Для этого он нашел посредников – руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива.

В результате посредники договорились дать взятку в размере 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, а от Анохина они потребовали около 60 миллионов.

28 января экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" вместе с посредниками были задержаны во время передачи на заправке в Красногорске денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В скором времени задержанным изберут меру пресечения, уточнили в ведомстве.

О задержании Анохина стало известно 29 января. При этом в пресс-службе "Фонбет" сообщили, что он не работает в компании с января. По их информации, Анохин решил "сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола".

Экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" обвинили в передаче взятки в 60 миллионов рублей. По данным СК, Анохин хотел избежать ответственности за хищение бюджетных денежных средств на предыдущем месте работы.

Двум задержанным посредникам предъявили обвинения по статьям "Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". По версии СМИ, одним из задержанных мог быть заместитель начальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол.

