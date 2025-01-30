ТАСС: сотрудники прокуратуры Москвы не были задержаны по делу экс-директора "Фонбета"

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Среди сотрудников столичной прокуратуры не выявлено задержанных по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По данным СМИ, его подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Также был задержан получатель денег.

В пресс-службе "Фонбет" сообщили, что Анохин не работает в компании с января. По их информации, он решил "сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола".

В деле Анохина, как утверждают СМИ, фигурируют сразу несколько подозреваемых. При этом журналисты уточняют, что Анохин на протяжении некоторого времени находился в разработке у силовиков.

