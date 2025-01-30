Суд арестовал частного детектива Грицкова по делу экс-главы "Фонбета" Анохина

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Тверской суд Москвы арестовал частного детектива Степана Грицкова по делу бывшего гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

По ходатайству следствия детектив пробудет под стражей до 29 марта, уточнили в суде.

На прошедшее заседание слушателей допустили только до оглашения резолютивной части постановления. Вопрос об аресте самого Анохина будет рассматриваться в четверг позднее.

Экс-гендиректор "Фонбета" вместе со своими посредниками были задержаны 28 января во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Анохину предъявили обвинения в передаче взятки.

Позднее СК запросил отправить его под стражу. По версии стороны обвинения, в декабре 2024 года Анохин дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Как выяснили правоохранители, он нашел посредников в лице руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Утверждается, что посредники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов.