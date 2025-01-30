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30 января, 18:11

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ТАСС: экс-глава "Фонбета" Анохин признал вину в даче взятки в размере 60 млн руб

Экс-глава "Фонбета" Анохин признал вину в даче взятки в размере 60 млн рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-глава букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин признал вину в даче взятки в размере порядка 60 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что следствие просит отправить его под арест до 29 марта. При этом, как утверждает адвокат Анохина, экс-глава "Фонбета" оформил явку с повинной, изобличил коррупционную схему, дал признательные показания и предоставил свою переписку в мессенджере.

В свою очередь, в зале Тверского суда Москвы Анохин заявил, что до сих пор занимает должность генерального директора организации.

Вместе с тем, по словам следователя, у Анохина есть двойное гражданство – российское и мексиканское, а также вид на жительство в Черногории.

Анохин вместе со своими посредниками были задержаны 28 января во время передачи денег полицейскому, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Ему предъявили обвинения в передаче взятки.

Как выяснило следствие, в декабре 2024 года экс-глава "Фонбета" дал взятку должностному лицу, чтобы уклониться от предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях аффилированных с ним коммерческих организаций.

Для этого он нашел посредников в лице руководителя одного из подразделений столичного МВД и частного детектива. Утверждается, что посредники договорились дать взятку в 10 миллионов рублей, но от Анохина затребовали около 60 миллионов рублей.

По этому делу 30 января арестовали частного детектива Степана Грицкова. Он пробудет под стражей до 29 марта.

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