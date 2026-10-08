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08 октября, 07:28

Город

Два коммерческих помещения выставлены на торги в районе Аэропорт

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставили два коммерческих помещения площадью более 150 квадратных метров в районе Аэропорт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещения находятся в подвалах многоквартирных домов по адресам улица Степана Супруна, дом 4, и 1-й Амбулаторный проезд, дом 2.

"Они находятся в жилых кварталах на улице Степана Супруна и в 1-м Амбулаторном проезде. Площадь одного из них составляет 196,6, второго – 152,5 квадратного метра, что позволяет реализовать проекты, требующие больших пространств, – от многофункциональных центров бытовых услуг до специализированных магазинов", – отметил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 октября и 5 ноября. Сами аукционы пройдут 30 октября и 17 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять в них участие, понадобится регистрация на платформе и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Ранее город выставил на торги нежилое помещение свободного назначения в Хамовниках. Данное помещение могут приобрести бизнесмены для развития своего дела.

Здание находится в районе со сложившейся застройкой и удобным доступом к метро, что может заинтересовать предпринимателей, которые взаимодействуют с местными жителями и клиентами из других частей города.

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