Пожар потушен в административном здании в Тушине

Пожар в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале

Здание на Сходненском тупике загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали, а позже ликвидировали открытое горение.

Пожар привел к частичному обрушению крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.

Для ликвидации огня были привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд и авиация, которая сбросила более 100 тонн воды и пены.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

