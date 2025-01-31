Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Тушине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту возгорания в здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Правоохранители возбудили дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Следователи и криминалисты комитета уже прибыли на место пожара. Они проводят осмотр местности и допрос свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия, уточнила пресс-служба.

"В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – добавили в ведомстве.

Двухэтажное здание на улице Сходненский тупик загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали.

Кроме того, из-за возгорания произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.

Для полной ликвидации огня были привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд и авиация, которая сбросила более 100 тонн воды и пены.

Оперативные службы считают, что причиной возникновения пожара могла стать неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей.