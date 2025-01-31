31 января, 11:54Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Тушине
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Тушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту возгорания в здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Правоохранители возбудили дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Следователи и криминалисты комитета уже прибыли на место пожара. Они проводят осмотр местности и допрос свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия, уточнила пресс-служба.
"В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – добавили в ведомстве.
Двухэтажное здание на улице Сходненский тупик загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали.
Кроме того, из-за возгорания произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.
Для полной ликвидации огня были привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд и авиация, которая сбросила более 100 тонн воды и пены.
Оперативные службы считают, что причиной возникновения пожара могла стать неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей.
Более 300 человек эвакуированы из горящего здания на северо-западе Москвы