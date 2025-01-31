Пожар в Тушине не повлиял на движение поездов Рижского направления

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Пожар в здании на северо-западе Москвы не повлиял на движение поездов Рижского направления, сообщает Московская железная дорога в телеграм-канале.

Двухэтажное здание на улице Сходненский тупик загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов".

Кроме того, из-за возгорания произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания было эвакуировано уже 300 человек.

Для полной ликвидации огня привлечены 130 специалистов и 37 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд, в составе которого цистерны с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.