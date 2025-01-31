ТАСС: площадь пожара в здании в Москве возросла до 2 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара, который произошел в здании на северо-западе Москвы, где расположен хостел, увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По данным агентства, в здании еще могут быть люди.

Двухэтажное административное здание загорелось на улице Сходненский тупик утром 31 января. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, из-за пожара произошло частичное обрушение крыши. Из здания эвакуировали порядка 50 человек.

Ранее в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневской на юге Москвы погибли два человека погибли. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

