Производственное здание склада загорелось в подмосковном Солнечногорске

Здание склада по производству мебели загорелось в деревне Пешки в Солнечногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел в строении 794/1. Специалисты устанавливают площадь пожара, добавили в ведомстве.

По кадрам очевидцев, открытый огонь развернулся на площади более 1 тысячи квадратных метров.



Между тем вечером 27 января пожар произошел в строящемся трехэтажном здании в районе Очаково-Матвеевское в столице. По данным МЧС, огонь горел по адресу улица Рябиновая, дом 32.

На первом этаже объекта горели строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидировали спустя некоторое время. По информации ведомства, никто не пострадал.