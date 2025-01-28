28 января, 09:30Происшествия
Производственное здание склада загорелось в подмосковном Солнечногорске
Уточняется, что пожар произошел в строении 794/1. Специалисты устанавливают площадь пожара, добавили в ведомстве.
По кадрам очевидцев, открытый огонь развернулся на площади более 1 тысячи квадратных метров.
На первом этаже объекта горели строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
Пожар ликвидировали спустя некоторое время. По информации ведомства, никто не пострадал.