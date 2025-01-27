Пожар в строящемся трехэтажном здании на западе Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в строящемся трехэтажном здании в районе Очаково-Матвеевское ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

О пожаре на западе столицы стало известно вечером 27 января. По данным МЧС, возгорание произошло по адресу улица Рябиновая, дом 32. На первом этаже объекта горели строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

До этого пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы. Огонь распространился в бытовках по адресу Кутузовский проспект, дом 12, на площади 30 квадратных метров, однако сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить его. При этом данных о пострадавших не поступало.