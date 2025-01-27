Два человека погибли при пожаре в доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневской на юге Москвы, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что точная причина возгорания будет известна лишь по результатам пожарно-технической экспертизы.

Между тем в жилом доме в Балашихе произошел хлопок туристического газового баллона. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что ЧП произошло в доме на улице Строителей в микрорайоне Новое Измайлово. В результате происшествия пострадала женщина.