Крупный пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы

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Двухэтажное административное здание загорелось на улице Сходненский тупик на северо-западе столицы. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали порядка 50 человек. Также уточняется, что из-за пожара произошло частичное обрушение крыши.

Ранее сотрудники МЧС спасли четырех человек на пожаре, который вспыхнул в жилом доме на улице Маршала Савицкого в Москве. В здании загорелись личные вещи в межквартирном холле на 14-м этаже.

Еще один пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Михневской на юге Москвы. В результате случившегося два человека погибли. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара.