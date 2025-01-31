Открытое горение в здании ликвидировано в Тушине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в здании бывшего цеха на северо-западе Москвы удалось ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели продолжают работать над полной ликвидацией пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Здание на Сходненском тупике загорелось утром 31 января. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но через некоторое время она выросла до 2 тысяч "квадратов". На этой площади возгорание локализовали.

Кроме того, пожар привел к частичному обрушению крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек. Всего из здания были эвакуированы 300 человек.

Для ликвидации огня были привлечены 155 специалистов и 45 единиц техники МЧС, а также пожарный поезд и авиация, которая сбросила более 100 тонн воды и пены.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи и криминалисты проводят осмотр местности и допрос свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.

