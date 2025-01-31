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31 января, 19:28

Происшествия

Открытое горение ликвидировано на предприятии в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Открытое горение ликвидировано на предприятии "СИБУР-Кстово" после атаки беспилотника в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, слова которой приводит ТАСС.

Атака ВСУ произошла в ночь на 29 января. В результате ее отражения обломки дрона упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Вследствие на месте началось возгорание.

Еще один пожар из-за атаки украинских беспилотников вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Спасатели оперативно потушили возникшее возгорание. В результате случившегося пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу.

Вместе с тем на фоне атак дронов ВСУ предприятие микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске вынуждено было временно прекратить работу. После прилетов шести БПЛА пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. Также был нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки.

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