Обломки БПЛА упали на территории промзоны в Нижегородской области

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В результате отражения атаки беспилотников обломки дрона упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны в Нижегородской области. О происшествии сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Из-за падения обломков БПЛА на месте началось возгорание, которое уже тушат пожарные подразделения. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Массированной атаке вражеских беспилотников также подверглась Смоленская область. Предварительно, один из дронов был сбит во время попытки атаковать объект ядерной энергетики.

Еще несколько БПЛА уничтожили этой ночью в Тверской области. Беспилотники были сбиты в Торопецком районе и в районе Андреаполя. Пострадавших и разрушений не выявлено.