31 января, 07:37Происшествия
Пожар произошел на нефтезаводе в Волгоградской области после атаки БПЛА
Фото: 123RF/boscorelli
Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит в своем телеграм-канале местная администрация.
Пожарные быстро потушили возникшее возгорание. В результате случившегося пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу.
Помимо Волгоградской области, этой ночью атаке БПЛА подверглись Ростовская, Курская, Ярославская, Белгородская, Воронежская области и Краснодарский край. Всего было уничтожено 49 беспилотников ВСУ.
В Воронежской области сбитый дрон упал на проезжающий по трассе автомобиль. В результате случившегося водитель получил ранение ноги. Пострадавшему оказали необходимую помощь.
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