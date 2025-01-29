Женщина и ребенок погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском Разумном

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина и ее двухлетний ребенок погибли из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале.

По данным главы области, в здании также были отец и еще один ребенок. Они получили травмы, сотрудники скорой помощи доставляют их в медучреждения. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он уточнил, что дом частично разрушен, необходимо провести экспертизу. Соответствующую команду губернатор дал министру строительства региона Оксане Козлитиной.

На месте происшествия работают оперативные службы, дом охраняют бойцы самообороны. Информация о последствиях атаки выясняется.

Ранее в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому в Грайвороне пострадал мужчина. Его госпитализировали с непроникающим ранением груди. В результате сбросов с беспилотника взрывных устройств в двух квартирах выбило окна, осколками были посечены четыре автомобиля.