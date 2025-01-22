Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об отселении жителей Терезовки

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Оперативный штаб Белгородской области принял решение о переселении жителей села Терезовка Шебекинского городского округа в связи со сложной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Граждане, проживающие в населенном пункте, могут обратиться за необходимой информацией по предоставлению жилья в администрацию округа, министерство строительства или лично к Гладкову.

Минувшей ночью житель области пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка. Транспорт мужчины сгорел на месте происшествия.

Также ранее ВСУ атаковали автомобиль в регионе, за рулем которого находилась женщина. БПЛА нанес удар, когда машина находилась в движении.