Мужчина пострадал при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке дороги Бессоновка – Орловка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Скорая помощь доставляет пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями в городскую больницу Белгорода. Сам автомобиль сгорел в результате случившегося.

Похожий инцидент произошел накануне на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное в Белгородской области. Супружеская пара пострадала при атаке дрона по автомобилю. Раненых доставили в Октябрьскую районную больницу.

Вечером 21 января российские средства ПВО также уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Ростовской области.