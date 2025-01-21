Девять беспилотников уничтожены в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Ростовской области вечером 21 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вражеские БПЛА были сбиты в период с 21:30 до 22:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось о трех сбитых дронах противника в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет. Также в спасательные службы не поступали данные о разрушениях.

Еще одна атака украинского беспилотника произошла до этого в Белгородской области. Дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное, в результате чего пострадала супружеская пара.