Глава Смоленской области Анохин рассказал о последствиях атаки беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО пресекли атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Предварительно, никто не пострадал, однако в регионе наблюдаются некоторые повреждения, сообщил глава области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

На земле и крышах отдельных зданий произошли возгорания из-за падения обломков дронов. Кроме того, были повреждены окна некоторых жилых домов. Оперативные службы работают на местах.

"В социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается специально – для нагнетания паники и дестабилизации ситуации", – подчеркнул Анохин.

Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

Средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников в Смоленской области в ночь на 21 января. Местные власти напомнили жителям, что не следует приближаться к обломкам сбитых дронов.

Атаке вражеских дронов также подверглась Воронежская область. Один из беспилотников упал на территорию нефтебазы в Лискинском районе, из-за чего там началось возгорание. Обошлось без пострадавших.