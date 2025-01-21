Житель курского Коренева пострадал при обстреле ВСУ

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Житель Курской области получил многочисленные осколочные ранения во время артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Коренево. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Пострадавшего 1970 года рождения доставили в местную больницу, где ему оказали первичную помощь. В данный момент мужчину везут в областную клиническую больницу. Его состояние будет взято под особый контроль. Хинштейн пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Утром 20 января ВСУ совершили обстрел по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области. Местные власти уточнили, что удар был нанесен кассетными боеприпасами.

Согласно последним данным, в результате обстрела пострадали 25 человек. Кроме того, двое из числа пострадавших погибли. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

По факту обстрела села возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению преступления.