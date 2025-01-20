Пожар начался на нефтебазе в Воронежской области после падения БПЛА

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Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Лискинском районе Воронежской области. В результате падения одного из дронов на территорию нефтебазы произошло возгорание, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

По данным губернатора, пострадавших не выявлено. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение огня, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет, подчеркнул Гусев.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Утром 20 января украинские войска атаковали село Бехтеры в Херсонской области. Удар пришелся по школе. Изначально сообщалось о трех пострадавших детях, двух охранниках и директоре образовательного учреждения. Спустя время число пострадавших возросло до 25.

Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка детей в Москву в случае необходимости.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что среди пострадавших есть и погибшие. Он пообещал, что виновные в этой атаке понесут наказание.