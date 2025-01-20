20 января, 08:23Происшествия
Беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия в Казани
Фото: 123RF/tsuneo
Беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.
"Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий", – уточнили в пресс-службе.
Ранее жителей Татарстана предупредили об опасности атаки беспилотников. Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Временные ограничения ввели на работу казанского аэропорта. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.
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