Беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия в Казани

Фото: 123RF/tsuneo

Беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий", – уточнили в пресс-службе.

Ранее жителей Татарстана предупредили об опасности атаки беспилотников. Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Временные ограничения ввели на работу казанского аэропорта. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

