Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

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Временные ограничения ввели на работу казанского аэропорта. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые для этого меры.

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее режим "Ковер", предполагающий ограничения на прием и отправку воздушных судов, был введен в аэропорту Владикавказа на фоне объявленного в Северной Осетии режима опасности БПЛА. Спустя примерно час аэропорт Владикавказа возобновил работу в штатном режиме.