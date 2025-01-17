Ограничения на полеты введены в аэропорту Владикавказа

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Режим "Ковер", предполагающий ограничения на прием и отправку воздушных судов, введен в аэропорту Владикавказа на фоне объявленного в Северной Осетии режима опасности БПЛА, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в данный момент круглосуточно продолжает работать оперативный штаб. Кроме того, все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Меняйло также призвал сохранять спокойствие и не реагировать на провокации, напомнив, что вся официальная информация будет появляться в его аккаунте.

Угроза атаки беспилотников ранее была объявлена на территории Самарской области. В ночь на 14 января атакам вражеских дронов подверглись сразу несколько российских регионов.

16 беспилотников было уничтожено над Тульской областью. В результате этого были выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекления в жилом доме в городе Алексине.

Помимо этого, в Ростовской области сбили 14 БПЛА, а в Саратовской области в результате прилета беспилотников зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.