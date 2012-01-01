Вице-президент РСТ Горин: у приостановленных рейсов за рубеж есть альтернативы

Ряд иностранных авиакомпаний временно приостановили рейсы в российские города. Некоторые из них приняли такое решение после инцидента с самолетом Баку – Грозный, который разбился на территории Казахстана в декабре 2024 года. Другие же либо предпочли не пояснять причин, либо сослались на технические моменты. Как новые ограничения отразятся на россиянах при планировании отдыха – в материале Москвы 24.

На посадку не приглашают

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) стала первой, кто отменил рейсы в ряд российских городов. С 28 декабря перевозчик не осуществляет полеты по направлениям из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Такое решение было принято властями Азербайджана на основе первичных данных расследования катастрофы с самолетом авиакомпании, который летел по маршруту Баку – Грозный и разбился на территории Казахстана 25 декабря 2024 года. Запрет будет действовать до окончания предварительного расследования причин случившегося.

Позднее Azerbaijan Airlines приостановила полеты по маршруту Баку – Казань – Баку. Мера связана с обеспечением безопасности полетов, так как воздушное пространство российского города в последнее время все чаще закрывается, объяснили в компании. При этом AZAL продолжает авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Астраханью, Екатеринбургом и Новосибирском.



Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение во время экстренной посадки в трех километрах от города Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 38 погибли , а еще 29 были направлены в медучреждения. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позднее заявил, что воздушное судно получило повреждения извне на территории России. Однако это было сделано ненамеренно, подчеркнул глава государства. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в медиа были вброшены сведения, которые не подтверждаются информацией с черных ящиков. Детали министр уточнять не стал.

Полеты в Россию по разным причинам временно ограничили и другие компании. В частности, узбекская Qanot Sharq отменила часть рейсов в Москву и Санкт-Петербург с 20 января по 6 марта из-за необходимости технического обслуживания Airbus A320. Среди других отменивших рейсы – авиакомпания "Туркменистан", казахстанская Qazaq Air, израильская El Al и авиакомпания Air Serbia. Также полетную программу в Сочи и Минеральные Воды до 22 января приостановила авиакомпания Flydubai.

Кроме того, китайский перевозчик China Southern приостановит прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин с 20 января по 30 марта. О причинах ограничений пока не известно: авиакомпания не отвечает на запросы по этой теме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Некоторые эксперты отрасли предположили, что приостановка полетов может быть связана с логистическими трудностями из-за массовых поездок граждан КНР в период китайского Нового года. При этом решение не связано с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) воздержаться от использования воздушного пространства РФ, убеждены в АТОР.

Вырастет стоимость?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 объяснил, что в связи со сложившимися ограничениями россиян могут ждать трудности при планировании отпуска за рубежом. В первую очередь придется решать логистическую проблему.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Например, ситуация с AZAL: это очень удобная авиакомпания для стыковочных рейсов в Европу. Она продолжает полеты в Москву и ряд российских регионов, но теперь жителям других городов придется добавить в маршрут еще один рейс до аэропорта вылета.

Все это увеличивает не только время в пути: трансфер до другого аэропорта – это плюс к стоимости перелета в целом. К тому же отмена регулярных рейсов в моменте может создать дефицит на определенных направлениях, что также влияет на цену билетов, отметил Горин.

При этом специалист обратил внимание, что альтернатива отмененным маршрутам зачастую появляется очень быстро.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Другие перевозчики могут выставить новые рейсы на маршруте, где авиакомпании приостановили полеты. Например, в новогодние праздники авиакомпания Azimut поставила восемь дополнительных рейсов в Дубай из Минеральных Вод.

Таким образом, ждать транспортного коллапса из-за отмены рейсов не стоит.

"Пока строить пессимистические прогнозы точно не следует: на текущий момент перевозчиков достаточно, дефицита пока нет", – заявил Горин.

Памятка при бронировании туров

Дмитрий Горин напомнил, что избежать проблем с дефицитом билетов и высокой ценой можно, забронировав их заранее. Чем больше времени до отпуска, тем больше вариантов с точки зрения логистики и стоимости перелета доступно.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Авиабилеты открываются к продаже за 11 месяцев до вылета, а ценообразование динамическое. Один и тот же билет на один и тот же рейс в одну и ту же дату может отличаться по стоимости в разы на старте продаж и, например, перед вылетом.

Заблаговременная покупка тура также поможет сберечь деньги. Сейчас и в России, и за рубежом действуют акции раннего бронирования, в рамках которых можно получить скидки от 10 до 40%, напомнил Горин.

Кроме того, в период ограничений и определенной нестабильности вице-президент РСТ посоветовал оставлять полные контактные данные при бронировании туров и билетов – это позволит авиакомпаниям и туроператорам заблаговременно оповестить клиентов о непредвиденной ситуации, а также оперативно решить проблему.

"Турагент помогает перебронировать билет, отель, перенести даты вылета, если необходимо, и при этом минимизировать финансовые и временные потери. Все это сделают в короткие сроки", – рассказал Горин.

По этой причине организованные туристы являются более защищенной категорией путешественников во времена, когда происходят корректировки полетных программ, добавил эксперт.