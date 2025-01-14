"Известия": среди популярных у туристов направлений в феврале лидируют Пхукет и Стамбул

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Самым популярным направлением для путешествий за рубежом в феврале среди россиян стал Таиланд. Так, доля заказов на туры в Пхукет составила 5,4% от общего числа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные одного из сервисов для планирования путешествий.

Второе место в этом рейтинге получил Стамбул, на который приходится 4,6% путешественников. Тем не менее популярность турецкого города снизилась на 40% по сравнению с показателями прошлого года.

Третья строчка принадлежит Бангкоку, туры в который забронировали 4,5% туристов. Кроме того, в десятку востребованных направлений вошли Дубай (доля – 4,2%), Паттайя (3,9%), Париж (2,4%), Будапешт (2,1%), Рим (2,0%), Куала-Лумпур (1,9%) и Токио (1,7%).

При этом все больше туристов в феврале предпочитают поездки внутри России. Так, доля отельных заказов по стране по итогам года увеличилась на 8% и составляет 43%.

Наиболее востребованным российским городом среди путешественников стала Москва. В столицу решили отправиться 21,4% путешественников. Этот показатель на 50% превышает результаты прошлого февраля.

Второе место по популярности среди российских городов получил Эсто-Садок, куда в конце зимы планируют отправиться 11,9% россиян. Тем не менее популярность поселка, расположенного у горнолыжных курортов, снизилась на 43%. Последним в тройке лидеров оказался Санкт-Петербург, где оформили 11,7% отельных заказов. По прошествии года интерес к этому городу увеличился на 12%.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила ежегодный рейтинг наиболее дорогих зарубежных туров, которые туроператоры реализовали в 2024 году по заявкам физических лиц. Если в 2023 году стоимость самого дорогостоящего из них составила 24,5 миллиона рублей, то в 2024 году этот показатель достиг 59 миллионов рублей.