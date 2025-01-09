АТОР: самый дорогой тур за рубеж в 2024 году стоил 59 млн рублей

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила ежегодный рейтинг наиболее дорогих зарубежных туров, которые туроператоры реализовали в 2024 году по заявкам физических лиц. Список был опубликован на сайте организации.

Если в 2023 году стоимость наиболее дорогого зарубежного тура составила 24,5 миллиона рублей, то в 2024 году этот показатель достиг 59 миллионов рублей.

Такую сумму россияне отдали за тур на Мальдивы, который бал забронирован для большой семьи из 16 человек на лето 2025 года. Это путешествие было продано в конце декабря прошлого года. В одном заказе было забронировано проживание в пяти виллах разных категорий, которые находятся в пределах одного пятизвездочного отеля на Мальдивских островах. Длительность путешествий составляет 21 ночь. При этом билеты для перелета на место отдыха туристы бронировали самостоятельно.

На втором месте оказался комбинированный тур, в который вошли поездки на Мальдивы и в ОАЭ. Семья из четырех человек отправилась в путешествие осенью. Они забронировали пакетный тур длительностью 44 дня, в который были включены авиаперелеты. За все время путешествия туристы успели пожить в 4 пятизвездочных и 1 четырехзвездочном отеле на Мальдивских островах и в Дубае. Общая стоимость турпакета превысила 35 миллионов рублей.

Тройку самых дорогих туров 2024 года закрыла поездка для семьи из 6 человек, которые отправились на Мальдивские острова в октябре на 16 ночей. Они проживали в пятизвездочном отеле, из которого в дальнейшем переехали во второй. Там туристы снимали апартаменты и виллу. В стоимость бронирования входило также полное питание.

Стоимость тура включала также трансферы на гидросамолете, яхту, дополнительные услуги в аэропорту и медстраховку. При этом перелет на Мальдивы туристы оплачивали отдельно. В общей сложности за этот тур они отдали 31 миллион рублей.

В общей сложности более половины самых дорогих зарубежных поездок в 2024 году, как и до этого, россияне совершали на Мальдивы и в Турцию. Кроме того, в топ самых дорогих направлений для путешествий вошли страны Европы, Таиланд, Сейшелы, Япония и ОАЭ.

Если Таиланд станет страной – партнером БРИКС, стоимость туристических поездок туда для граждан России останется неизменной. Таким мнением ранее поделился вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, между Россией и Таиландом сейчас лояльные отношения с точки зрения туризма.

