АТОР: вступление Таиланда в БРИКС не повлияет на туризм россиян

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Стоимость туристических поездок для граждан РФ в Таиланд не изменится, если государство станет страной – партнером БРИКС, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, между Россией и Таиландом сейчас лояльные отношения с точки зрения туризма.

"Поэтому это позитивно для экономики, для кооперации, для туризма, возможно, тоже принесет какие-то свои дивиденды. Но говорить о том, что станет дешевле, я пока не очень это представляю", – цитирует Мурадяна "Газета.ру".

Он также отметил, что существует вероятность снижения цен, если в рамках БРИКС будут созданы собственные системы расчетов между участниками и партнерами. Однако об удешевлении поездок без появления тайских перевозчиков говорить пока не приходится.

Между тем Таиланд позитивно принял приглашение к партнерству БРИКС. В дальнейшем он хочет занять место полноправного члена объединения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Надеемся получить одобрение нашего членства в БРИКС к 2026 году или раньше", – заявил он.

Таиланд намерен активно участвовать в двух направлениях. По словам Пхалангкуна, государство хотело бы выступать в качестве посредника, способствующего объединению усилий и интересов развивающихся стран и государств Глобального Юга на международной арене. Также страна хочет внести свой вклад в формирование нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости и равенства.

Ранее Пхалангкун сообщил, что Таиланд согласился стать партнером БРИКС, что является значимым шагом на пути к полноценному членству в объединении. По словам дипломата, 24 декабря на заседании кабинета министров было принято решение о положительном ответе на приглашение.

Также Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дала положительный ответ.