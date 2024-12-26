Президент Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

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Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом со ссылкой на посла республики в Москве Пакира Амза сообщает РИА Новости.

"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера", – рассказал дипломат.

Посол добавил, что Шри-Ланка ожидает положительного ответа от стран объединения. Он уточнил, что письмо президент направил еще в октябре этого года.

Ранее Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дала положительный ответ.

Намибия также выразила заинтересованность стать участником объединения. Как отметил посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для ее взаимодействие с прогрессивными государствами.