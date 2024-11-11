Намибия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Намибия хотела бы стать участником БРИКС, сообщил ТАСС посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

По его словам, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для страны взаимодействие с прогрессивными государствами.

Ранее Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Приглашение поступило около двух недель назад. В данный момент оно активно рассматривается, и в скором времени малайзийская сторона даст на него ответ.

Аналогичное приглашение также получила Республика Уганда. По словам главы МИД страны Абубакера Джедже Одонго, БРИКС открывает для республики новые возможности в нынешнем многополярном мире.

Объем взаимных расчетов в национальных валютах при ведении внешней торговли между странами, входящими в состав БРИКС, достиг почти 65%, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом тот же показатель в расчетах РФ со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысил 90%.