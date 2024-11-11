11 ноября, 11:47Политика
Намибия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Намибия хотела бы стать участником БРИКС, сообщил ТАСС посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
По его словам, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для страны взаимодействие с прогрессивными государствами.
Ранее Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Приглашение поступило около двух недель назад. В данный момент оно активно рассматривается, и в скором времени малайзийская сторона даст на него ответ.
Аналогичное приглашение также получила Республика Уганда. По словам главы МИД страны Абубакера Джедже Одонго, БРИКС открывает для республики новые возможности в нынешнем многополярном мире.
Объем взаимных расчетов в национальных валютах при ведении внешней торговли между странами, входящими в состав БРИКС, достиг почти 65%, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом тот же показатель в расчетах РФ со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысил 90%.
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