Посол в РФ Кизиге: Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС

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Республика Уганда получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Мозеса Каваалууко Кизиге.

"Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет", – указал министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго.

По его словам, БРИКС открывает для Уганды новые возможности в нынешнем многополярном мире.

"С учетом проблем, с которыми сталкивается Африка, в частности, это нужда в быстром экономическом росте на фоне быстро растущего населения… и та помощь, которую мы традиционно привыкли получать от многосторонних международных финансовых институтов, больше недоступна. Это позволяет нам благосклонно относиться к альтернативным источникам", – добавил глава ведомства.

Между тем стало известно, что Индонезия намерена вступить в БРИКС. Министр иностранных дел страны Сугионо добавил, что страна поддерживает и другие форумы, включая G20 и G7. Также Джакарта привержена укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге.

Ранее об успешном завершении саммита стран БРИКС заявил Владимир Путин. Президент РФ заметил, что новые участники объединения увидели в нем взаимное уважение, а Москва, в свою очередь, сделала все для органичного вливания новых членов в БРИКС.

