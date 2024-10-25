Индонезия выразила желание вступить в БРИКС

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Индонезия намерена вступить в БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Сугионо по итогам саммита объединения, проходившего в Казани.

"Присоединение к БРИКС не означает, что Индонезия выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что страна поддерживает и другие форумы, включая G20 и G7. Также Джакарта привержена укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге.

Ранее об успешном завершении саммита стран БРИКС заявил Владимир Путин. Президент РФ заметил, что новые участники объединения увидели в нем взаимное уважение, а Москва, в свою очередь, сделала все для органичного вливания новых членов в БРИКС.

По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, многие страны начали понимать, что объединение является гарантией многополярного мира. Так, о своем намерении присоединиться к БРИКС высказалась и Сербия, которая видит в этом альтернативу ЕС.

