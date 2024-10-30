Фото: Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон назвал абсурдом критику его визита на саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация", – подчеркнул он.

Шиптон добавил, что он не стесняется своих положительных чувств к русской культуре. Также он выразил любопытство, зачем кому-то критиковать его из-за того, что он поехал посмотреть на половину населения Земли и 56 триллионов экономической активности.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. По словам Владимира Путина, новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.