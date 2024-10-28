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США больше не способны строить что-то сами, сейчас они могут лишь мешать другим государствам. Таким мнением поделился австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью РИА Новости.

"Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение – его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности", – рассказал Шиптон.

Он подчеркнул, что не ожидает, что подобная ситуация изменится. По его словам, после урагана "Катрина" стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе". Кроме того, Шиптон отметил, что сейчас США могут лишь противостоять попыткам людей из других стран построить свои нации, используя "желтые, цветные революции" и прочие инструменты.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что США превратились в посмешище, и это необходимо изменить. По его мнению, главной угрозой для США является не Россия, Китай или КНДР, а нынешняя демократическая администрация. Он аргументировал свою позицию тем, что наиболее опасные угрозы всегда исходят изнутри.