BI: США вступили в новый суперцикл, способный перераспределить финансовые потоки

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Экономика США вступила в новый суперцикл, что предвещает перераспределение финансовых потоков в мире. Об этом пишет Линетт Лопес в статье для издания Business Insider.

"В течение последних 15 лет экономика характеризовалась слабым спросом и низкими процентными ставками. Теперь <…> это подходит к концу. Мир изменился, и мы вступаем в эпоху более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру", – пишет она.

На установление нового "суперцикла" указывают результаты финансовой политики, которые оказываются противоположными ожиданиям экспертов. Характеристикой нового состояния экономики может стать высокая ключевая ставка Федеральной резервной системы США, а также высокие риски и инфляционные эффекты в связи с политической и экономической нестабильностью в мире.

По мнению эксперта, новый цикл станет "естественным отбором" и изменит привычный курс американской экономики, заставив все финансовые центры адаптироваться к новым условиям финансовой системы.

До этого бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, согласно которому дефицит бюджета Соединенных Штатов за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. В процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.