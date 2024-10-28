Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал пророссийскими лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, передает "Газета.ру".

По его мнению, речь на мероприятии якобы шла про спецоперацию, поскольку, как он утверждает, Россия "начала и продолжает" конфликт.

"Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими", – сказал Зеленский.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. По словам Владимира Путина, новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.