Индонезия стала страной – партнером БРИКС

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Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дает положительный ответ. Об этом ТАСС сообщил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш.

"Теперь мы уже являемся страной – партнером БРИКС", – отметил собеседник агентства.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. Как рассказал Владимир Путин, новые участники увидели в объединении взаимное уважение, являющееся неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В свою очередь, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии было бы экономически выгодно стать партнером БРИКС. По словам политика, членство ФРГ в НАТО и ЕС не противоречит вступлению в организацию. Кроме того, вступить нужно как можно скорее, так как деловые интересы Германии в этих странах, уточнил Нимайер.