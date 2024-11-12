ТАСС: Таиланд получил приглашение стать партнером БРИКС

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Таиланд получил предложение стать государством – партнером БРИКС, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Да, Таиланд был приглашен стать партнером", – подтвердил собеседник.

Днем ранее такое приглашение получила Малайзия. Оно активно рассматривается, и в скором времени малайзийская сторона даст на него ответ.

До этого аналогичное предложение поступило Уганде. По словам главы МИД страны Абубакера Джедже Одонго, БРИКС открывает для республики новые возможности в нынешнем многополярном мире.

