Лавров заявил, что Казахстан получил приглашение стать страной – партнером БРИКС

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Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны – партнера. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, передает ТАСС.

Лавров выразил надежду, что сотрудничество "обогатит контакты" стран по острым глобальным проблемам в эпоху перемен.

Ранее Казахстан воздержался от подачи заявки на вступление в БРИКС. Вместе с тем власти страны отдают предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации, сказал пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Россия с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС. В республике самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.