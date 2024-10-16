Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Фото: 123RF/vova1675

Казахстан в настоящее время воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Об этом советник – пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил в интервью агентству TengriNews.

Политик рассказал, что в адрес Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС. Они внимательно рассматриваются и по поручению главы государства анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

"Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", – объяснил Уали.

Вместе с тем власти Казахстана отдают предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации, уточнил советник Токаева. Он подчеркнул, что, по мнению лидера республики, "ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества".

Многие государства осознают, что БРИКС – гарантия многополярного мира, сказал ранее спикер Госдумы Вячелав Володин. По его словам, к объединению планирует присоединиться Сербия, которая считает это альтернативой Евросоюзу. В отличие от ЕС участников и наблюдателей БРИКС не шантажируют, а также не вмешиваются в суверенные дела их стран, подчеркнул Володин.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани. Приглашения направлены 38 странам мира, 32 из которых уже приняли их.